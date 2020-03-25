نداء عاجل لـ"الناتو".. أسبانيا تطلب 550 ألف جهاز اختبار كورونا و500 جهاز تنفس

كتبت فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من انتشار فيروس كورونا، حيث أصبحت ثانى دولة فى أوروبا بعد إيطاليا، وأرسلت الحكومة الإسبانية رسالة إلى منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) طالبة المساعدة لمواجهة الفيروس وإرسال مواد مختلفة من الكمامات وأجهزة تنفس.

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن القوات المسلحة الإسبانية طالبت الناتو بإرسال 550 الف اختبار سريع لفيروس كورونا، و500 جهاز تنفس، و2 مليون كمامة، و270 الف قفازات ، والف ميزان حرارة بالاشعة تحت لحمراء ، وذلك بسبب النقص التى أصبحت تعانى منه إسبانيا فى المستشفيات لمواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن حالات الوفيات فى إسبانيا ارتفعت إلى 2696 وتم تأكيد 39.673 حالة إيجابية.

من ناحية أخرى، التقت وزيرة الدفاع، مارجريتا روبلز، بعد ظهر في مقر قيادة العمليات مع رئيس أركان الدفاع(JEMAD) ، ميجيل أنجيل فيلارويا، ووزير الخارجية ، أنجيل أوليفاريس، وقائد قيادة العمليات اللفتنانت جنرال فرناندو لوبيز ديل بوزو، والرئيس العام لوحدة الطوارئ العسكرية(GEJUME) ، لويس مارتينيز ميجيد، للتعرف على تطور عملية Balmis ضد فيروس كورونا.

وكما أفاد الدفاع فى بيان، إنه تم نشر عملية غير العادية بالفعل في 135 موقعًا في مجتمعات مختلفة ، ويشارك 2682 فردًا عسكريًا من الجيوش الثلاثة ووحدة الطوارئ العسكرية (UME).فى تلك العملية من تطهير والحماية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدفاع أنه تم تطهير ما يقرب من 800 منشأة من مختلف الأنواع (مرافق صحية، دور التمريض، المطارات، ومراكز السجون، وأماكن آخرى)، كما شارك الجيش فى تخطيط وتنظيم المستشفيات المدنية والتى منها أرض المعارض Ifema فى العاصمة مدريد.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس إن الجيش وجد "بعض كبار السن مهجورين بالكامل، وأحيانًا ماتوا مع أسرهم في المنزل"،وتم العثور على جثث بعض الناس تحت نفس سقف أحبائهم الذين لا يزالون على قيد الحياة.