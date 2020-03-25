اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 04:50 م
خالد صلاح
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معهد: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20% بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:52 م
معهد: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20% بسبب فيروس كورونا علم ألمانيا
رويترز

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قال اقتصادي بمعهد ايفو اليوم الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20% هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا، إذ تهاوت معنويات الشركات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
 
وجاءت التوقعات المتشائمة بينما يدرس مشرعون برنامج إنقاذ غير مسبوق تتجاوز قيمته 750 مليار يورو (813.15 مليار دولار) وتسعى الحكومة من أجل ذلك لأن يعلق البرلمان الحد الأعلى للدين المنصوص عليه في الدستور.
 
وأظهرت القراءة النهائية لمسح معهد ايفو أن مؤشره لمناخ الأعمال هوى إلى 86.1 من 96.0 في فبراير.
 
وقال كليمنس فويست رئيس المعهد في بيان "هذا أكبر نزول مسجل منذ إعادة توحيد ألمانيا وأقل قيمة منذ يوليو 2009".
 
وقال "الاقتصاد الألماني في حالة صدمة"، مضيفا أن توقعات الأعمال بصفة خاصة ساءت بشكل غير مسبوق، بينما تدهور كثيرا أيضا تقييم الشركات لوضعها الحالي.
 
وفي قطاع الخدمات، قال ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال سجل أكبر هبوط منذ بدء جمع البيانات في 2005.
 
وفي قطاع الصناعات التحويلية، نزل المؤشر لأقل مستوى من أغسطس 2009، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الفرعي للتوقعات أكبر هبوط في مسوح القطاع التي ترجع إلى 70 عاما.

اقتصاد ألمانيا

معهد ايفو

كورونا

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