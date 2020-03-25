محافظ بورسعيد: وفرة فى المواد الغذائية والتموينية ولا داعى للتكالب على الأسواق

بورسعيد - السيد فلاح

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بعدم التكالب والأزدحام بالأسواق والمخابز ، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة فى جميع المواد التموينية والغذائية ، وهناك حملات رقابة مشددة من جانب أجهزة مديرية التموين ومباحث التموين للتعامل مع أى حالات للمغالاة فى الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف، محافظ بورسعيد أن كافة السلع تضخ فى الأسواق بصورة دائمةلا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها.

وأكد "الغضبان"، إلى ضرورة منع التكدس والأزدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة فى هذا الشان ضمن خطة المحافظة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه محافظ بورسعيد لأهمية وعى المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء المستجد كما حدث بعدد من البلدان، والتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة حفاظًا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة.

كما شدد محافظ بورسعيد على أبناء المحافظة بالالتزام بعدم التحرك أثناء تطبيق قرار إيقاف الحركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.