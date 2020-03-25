مجلس مدينة سفاجا: انتهينا من تطهير منطقة السوق ومبنى الوحدة المحلية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بالمنشآت العامة والحكومية بمدينة سفاجا تتم من خلال 5 سيارات سعة طن و40 ماكينة رش محمولة الأكتاف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وشددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية على مستوى المدينة وأحيائها، موضحة أن تم الانتهاء من أعمال تطهير منطقة السوق وتطهير مبنى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وكلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، مدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية بتطهير وتعقيم وسائل المواصلات وسيارات السرفيس بمواقف بمدينة سفاجا، والتى جاءت بالتنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة البيئة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت رئيس المدينة عن توفير 5 ماكينات رش ومواد تطهير وتعقيم لعمل الإجراءات الاحترازية بجميع خطوط المواصلات الداخلية "خط كيلو 5 وخط كيلو3 وخط كيلو 8 وخط منطقة العرايشي" وإلزام السائقين على تطهير السيارات قبل العمل يوميا .

وأضافت أن إدارة المواقف قامت بتطهير موقف الأقاليم سفاجا / قنا وسفاجا الغردقة وإلزام السائقين بتطهير السيارات قبل نقل الركاب، والتأكيد على تطهير السيارات من خلال تسليم كارت يؤكد التعقيم لنقطة الكارته حيث تم إلحاق موظف بكل نقطة من إدارة البيئة للتأكيد تعقيم السيارات.

وشددت على أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة والتطهير والتعقيم .

وكلفت هدى المغربى إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المتوطنة لتعقيم المصالح الحكومية، وأكدت أن الوحدة المحلية بالمدينة بدأت فى تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لسفاجا والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية التابعة للمدينة .