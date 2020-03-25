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متحدث الصحة: مصر من أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:17 م
متحدث الصحة: مصر من أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم خالد مجاهد
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر من أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المرحلة الثانية متفرقة من 24 محافظة، مشددا على أن المحافظات التي أعلنت في المرحلة الأولى كان الهدف منه تشديد للإجراءات الوقائية وإجراءات العزل الذاتي ولا يعني أنها الأعلى في نسبة الإصابة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن الشعوب التى تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصى، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وهدفنا من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكى يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة أن التفشى مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشى الفيروس.

وأضافت، أن الخوف على كبار السن والحوامل مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وان الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت جنيه ونصف، محذرة من قيام اى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك".


الصحه

كورونا

فيروس كورونا

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