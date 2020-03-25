اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ماما.. هل سأموت؟".. أم بريطانية تروى قصة إصابة ابنها بكورونا وتحذر الآباء

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:44 م
"ماما.. هل سأموت؟".. أم بريطانية تروى قصة إصابة ابنها بكورونا وتحذر الآباء الطفل المصاب بكورونا
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ماما.. هل سأموت؟" بهذه الكلمات روت أم بريطانية تدعى لورين فولبروك وتبلغ من العمر 30 عاما، وتعيش في مدينة ورسيستر، قصة إصابة طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بفيروس كورونا رغم تمتعه بصحة جيدة، ووصفت الأم الوضع بـ"أسوأ تجربة في حياتها"، حيث أصيب بحمى وارتفاع درجة الحرارة لـ42 درجة مئوية وقيء تطورت لعدم القدرة على الحركة والأكل.

الطفل ونجلها قبل اصابته
الطفل ونجلها قبل اصابته

 

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" رواية الأم البريطانية معاناة نجلها مع فيروس كورونا، فقالت إن صحة ابنها ألفي تراجعت بسرعة عندما ظهرت عليه أعراض تشمل درجة حرارة تزيد عن 42 درجة مئوية ، وهلوسة وقي، وعندما ذهبت به إلى المستشفى كان مستلقيًا عاجزًا على سرير المستشفى وسألها: "أمي ، هل سأموت؟".

 

وحذرت لورين فولبروك، الاباء الآخرين في رسالتها من أنه حتى الأطفال الذين ليس لديهم ظروف صحية أساسية يمكن أن يصابوا بـ Covid-19، وأوضحت الأم كيف تدهورت صحة ابنها "ألفي" بعد أن حضر درس سباحة الأسبوع الماضي.

الطفل فى المستشفى
الطفل فى المستشفى

 

وقالت: "بدا يبدو صوته أجشًا واعتقد أنه بسبب ابتلاعه الكثير من الكلور من درس السباحة في ذلك اليوم، ثم أصيب بسعال يشبه اللحاء وتفاقم الوضع ، ثم اندلعت درجة حرارته فجأة لذا اضطررت لإبقائه خارج المدرسة".

 

وتقول: "ظل ألفي يقول إنه بخير وشعر بتحسن - وهو ما يفعله عادة. ولكن ارتفعت درجة حرارته بعدها وبلغت 42.3 ولم أستطع خفضها، كما أنه لم يكن يأكل ، بالكاد يشرب ، وقال إنه لا يستطيع التحرك".

الطفل المصاب بكورونا
الطفل المصاب بكورونا

 

وتابعت: "اتصلت بـ111 وأرسلوا سيارة إسعاف ، لكنهم قالوا إن المستشفى كان مشغولاً للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدخاله. لقد خفّضوا درجة حرارته وقالوا إذا عادت إلى الارتفاع أو أصبح أسوأ فاتصلي على رقم 999 ".

 

ووصفت لورين الوضع بأنه لحظة مخيفة حين تم نقل ابنها الصغير في سيارة إسعاف"، وتابعت لورين: "في وقت لاحق من ذلك المساء كان ابني يتقيأ ويهلوس ويبكي ، ممسكًا رأسه قائلاً إنه شعر أنه سينفجر وعيناه تتألمان".

 

ووصفت المستشفى بأنها "مدينة أشباح" وقالت إن الطاقم الطبي يرتدون ملابس واقية وأقنعة في جميع الأوقات.

 

بما أن لورين كانت تعاني أيضًا من السعال ، فقد سمح لها بالبقاء بجانب ألفي بعد أن قدم لها المسعفون والممرضة سريرًا في وحدة العزل بعد نتائجه الإيجابية للفيروس التاجي.

 

قالت: أعطوه دواء وأبقوه مجردا وعلى السوائل لخفض درجة حرارته، ولم أستطع أن أعيب موظفي المستشفى. طمأنوني ، وأبقوني على علم بحالته الصحية".


طفل مصاب بكورونا

طفل بريطانى

ام بريطانية

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة