"ماما.. هل سأموت؟".. أم بريطانية تروى قصة إصابة ابنها بكورونا وتحذر الآباء

كتب محمد شعلان

"ماما.. هل سأموت؟" بهذه الكلمات روت أم بريطانية تدعى لورين فولبروك وتبلغ من العمر 30 عاما، وتعيش في مدينة ورسيستر، قصة إصابة طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بفيروس كورونا رغم تمتعه بصحة جيدة، ووصفت الأم الوضع بـ"أسوأ تجربة في حياتها"، حيث أصيب بحمى وارتفاع درجة الحرارة لـ42 درجة مئوية وقيء تطورت لعدم القدرة على الحركة والأكل.



الطفل ونجلها قبل اصابته

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" رواية الأم البريطانية معاناة نجلها مع فيروس كورونا، فقالت إن صحة ابنها ألفي تراجعت بسرعة عندما ظهرت عليه أعراض تشمل درجة حرارة تزيد عن 42 درجة مئوية ، وهلوسة وقي، وعندما ذهبت به إلى المستشفى كان مستلقيًا عاجزًا على سرير المستشفى وسألها: "أمي ، هل سأموت؟".

وحذرت لورين فولبروك، الاباء الآخرين في رسالتها من أنه حتى الأطفال الذين ليس لديهم ظروف صحية أساسية يمكن أن يصابوا بـ Covid-19، وأوضحت الأم كيف تدهورت صحة ابنها "ألفي" بعد أن حضر درس سباحة الأسبوع الماضي.



الطفل فى المستشفى

وقالت: "بدا يبدو صوته أجشًا واعتقد أنه بسبب ابتلاعه الكثير من الكلور من درس السباحة في ذلك اليوم، ثم أصيب بسعال يشبه اللحاء وتفاقم الوضع ، ثم اندلعت درجة حرارته فجأة لذا اضطررت لإبقائه خارج المدرسة".

وتقول: "ظل ألفي يقول إنه بخير وشعر بتحسن - وهو ما يفعله عادة. ولكن ارتفعت درجة حرارته بعدها وبلغت 42.3 ولم أستطع خفضها، كما أنه لم يكن يأكل ، بالكاد يشرب ، وقال إنه لا يستطيع التحرك".



الطفل المصاب بكورونا

وتابعت: "اتصلت بـ111 وأرسلوا سيارة إسعاف ، لكنهم قالوا إن المستشفى كان مشغولاً للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدخاله. لقد خفّضوا درجة حرارته وقالوا إذا عادت إلى الارتفاع أو أصبح أسوأ فاتصلي على رقم 999 ".

ووصفت لورين الوضع بأنه لحظة مخيفة حين تم نقل ابنها الصغير في سيارة إسعاف"، وتابعت لورين: "في وقت لاحق من ذلك المساء كان ابني يتقيأ ويهلوس ويبكي ، ممسكًا رأسه قائلاً إنه شعر أنه سينفجر وعيناه تتألمان".

ووصفت المستشفى بأنها "مدينة أشباح" وقالت إن الطاقم الطبي يرتدون ملابس واقية وأقنعة في جميع الأوقات.

بما أن لورين كانت تعاني أيضًا من السعال ، فقد سمح لها بالبقاء بجانب ألفي بعد أن قدم لها المسعفون والممرضة سريرًا في وحدة العزل بعد نتائجه الإيجابية للفيروس التاجي.

قالت: أعطوه دواء وأبقوه مجردا وعلى السوائل لخفض درجة حرارته، ولم أستطع أن أعيب موظفي المستشفى. طمأنوني ، وأبقوني على علم بحالته الصحية".