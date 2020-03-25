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كورونا يؤثر على المناورات بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي.. اعرف القصة كاملة

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:24 ص
كورونا يؤثر على المناورات بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي.. اعرف القصة كاملة الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي سيجريان تدريبات مشتركة غداً الخميس، رغم انتشار فيروس كورونا المميت في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن انتشار الفيروس سيؤثر على شكل التدريبات بين الجيشين ، حيث لن تهبط المقاتلات في إسرائيل على الإطلاق طوال التدريب، لكونه يقتصر فقط على  التدريب على التزود بالوقود، والهجوم الجوي في الهواء فقط ويعتبر ذلك واحدا من التغييرات التي تمر بعادات التدريب الشائعة بسبب كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب سيتضمن تشكيلات من مقاتلات F-35 ، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية و تطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات.

من ناحية أخرى ، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة وصل توقعات إلى ارتفاع المصابين إلى 2000 حالة بنهاية هذا الأسبوع ،و من بين المصابين 34 حالة صنفت بالخطيرة ووفاة 3 حالات اخرها مسنة تبلغ من العمر 86 عاما أصيبت من حفيدتها.

وأوضحت الصحيفة أنه في الترتيب العالمي لعدد المصابين بفيروس كورونا احتلت إسرائيل المركز الـ20 من بين الدول الموبوءة بالمرض المميت الذي تفشى منذ شهر ديسمبر الماضي في أنحاء العالم.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة.

وتابع "لهذا السبب نعمل على تشديد القيود على السكان".. مستشهدًا بتصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ حذرت من أن 60% إلى 70% من السكان قد يصابوا بفيروس كورونا.

من جهته، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان-توف، من أن إسرائيل قد تتعرض لوضع حرج مشابه لإيطاليا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، متوقعًا ارتفاع عدد مصابى كورونا الذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعى إلى المئات فى غضون أسبوع وقد يصل عددهم لآلاف.


إسرائيل

تل ابيب

الولايات المتحدة الأمريكية

مناورات

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