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كشف حرارى على المترددين على مركز أورام أسوان

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:49 م
كشف حرارى على المترددين على مركز أورام أسوان تعقيم مركز أورام أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شكل الدكتور صلاح عمر جودة مدير مركز أورام أسوان، لجنة لعمل منطقة للفرز على جميع مداخل مركز أورام أسوان وهو فريق يقوم باستخدام الكشف الحرارى لقياس الحرارة لجميع المترددين على مركز أورام أسوان سواء كانوا موظفين أو مرضى أو مرافقين، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وأيضا رفع درجة أعمال التطهير فى قاعات الانتظار والأقسام المختلفة بمركز أورام أسوان على أن يتم التطهير على مرحلتين يومياً طبقا للمعايير القومية لمكافحة العدوى والتعليمات الخاصة للإجراءات والتدابير المتبعة مع حالات الاشتباه مع المحافظة على المسافة الاجتماعية بين جميع المترددين على مركز أورام أسوان أثناء تقديم الخدمة أو تلقيها.

من ناحية أخرى كانت جامعة أسوان قد نفذت أعمال تعقيم ورش لمنشآتها واتخذت مستشفى أسوان الجامعى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان وحسين عبداللطيف أمين عام جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل مستشفى أسوان الجامعي.

كما قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان يتفقد الإنشاءات الطبية التى جارى بها العمل بمستشفى أسوان الجامعى واستمع رئيس جامعة أسوان لشكاوى بعض المرضى المترددين على مستشفى أسوان الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم العالى ويتم تطبيقها بالمستشفيات الجامعية منها استمرار عمل المستشفيات خلال فترات تعليق الدراسة لتقدم الخدمة للجمهور والمواطنين، وبالتالى لا يمكن تعطيل العمل بها.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أماكن تحويل تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا إلى عيادات خاصة ويتم إبلاغ الطب الوقائى، ومنع الزيارات نهائيا ومنع دخول المرافقين وذلك فى إطار حرص مستشفى أسوان الجامعى فى الحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 


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