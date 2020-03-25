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"قعدت البيت طولت".. 5 أنشطة بدنية واظب عليها للحفاظ على صحتك فى المنزل

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:12 م
"قعدت البيت طولت".. 5 أنشطة بدنية واظب عليها للحفاظ على صحتك فى المنزل نصائح منظمة الصحة العالمية
كتب محمد شعلان

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تواصل منظمة الصحة العالمية دورها التوعوية للحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين حول العالم الذين طال مكثهم في منازلهم تطبيقا لإجراءات الحجر المنزلي التي تنفذها دول العالم الآن لمنع تفشي وباء كورونا الجديد، وقدمت منظمة الصحة العالمية روشتة وقائية تحتوى على مجموعة من الأنشطة البدنية لكل شخص ملتزم بقرارات الحجر المنزلي ستؤدى إلى الحفاظ على الانسان فاعلا وبحصة جيدة، وهذه الأنشطة هي:

- الاطلاع على دروس التمرينات الرياضية عبر وسائل الإنترنت.

- الرقص على الموسيقى.

- لعب ألعاب فيديو نشطة.

- القيام بتعلم رياضة قفز الحبل.

- القيام ببعض تمارين القوة والتوازن.

نصائح منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة فى المنزل
نصائح منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة فى المنزل

ونصحت منظمة الصحة العالمية بالمواظبة على هذه التدريبات المنزلية التي من شأنها الحفاظ على الانسان بصحة جيدة ويسهل تنفيذها في المنزل، وعلقت المنظمة العالمية على أهمية هذه التدريبات بتوجيه رسالة لكل انسان حول العالم: "كن فاعلاً وابقى بصحة جيدة.. وهذه الأنشطة البدنية يمكنك القيام بها في المنزل أثناء تفشي فيروس كورونا".

وعلى جانب آخر، قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص تضررا من فيروس كورونا، مطمئنا: "83% من المصابين بكورونا في العالم تم شفاؤهم دون تلقى علاج".

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية وفرت الكواشف الحرارية لمصر لمواجهة فيروس كورونا، وتمت توعية وتدريب كل الطواقم الطبية في المحافظات على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن التجارب السريرية تحتاج لوقت طويل لإثبات فاعلياتها، وأن كل ما يثار عن استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا مجرد تجارب، لافتا إلى أن ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا مرتبط بتركيبة السكان وأعمارهم الكبيرة.

ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر رسالة للشعب المصرى قائلا: "الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا بانتشار الفيرورس ولا ترهقوا النظام الصحى، وطبقوا كل أنظمة الوقاية عشان تحمى وطنكم".


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