ممثل الصحة العالمية: 83% من المصابين بكورونا فى العالم تعافوا دون تلقى علاج

كتب محمود راغب

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص تضررا من فيروس كورونا، مطمئنا: "83% من المصابين بكورونا في العالم تم شفاؤهم دون تلقى علاج".

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية وفرت الكواشف الحرارية لمصر لمواجهة فيروس كورونا، وتمت توعية وتدريب كل الطواقم الطبية في المحافظات على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن التجارب السريرية تحتاج لوقت طويل لإثبات فاعلياتها، وأن كل ما يثار عن استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا مجرد تجارب، لافتا إلى أن ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا مرتبط بتركيبة السكان وأعمارهم الكبيرة.

ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر رسالة للشعب المصرى قائلا: "الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا بانتشار الفيرورس ولا ترهقوا النظام الصحى، وطبقوا كل أنظمة الوقاية عشان تحمى وطنكم".