اليوم السابع
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فيديو.. "خليك فى بيتك" مبادرة أبطال قصار القامة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:04 م
فيديو.. "خليك فى بيتك" مبادرة أبطال قصار القامة لمواجهة فيروس كورونا كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال
كتبت نهير عبد النبى

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"عشان صحتك وعشان أسرتك وبلدك خليك فى بيتك"، هو الشعار الذى رفعه قصار القامة تزامنا مع مبادرة خليك فى بيتك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو من انتاجهم يضم عدد من أبطال قصار القامة منهم كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال لقصار القامة، وأحمد وحيد لاعب كرة القدم قدم بفريق منتخب القاهرة لقصار القامة فى مصر، ومحمد سعودى لاعب كرة قدم بنفس الفريق، وهبة اسامة لاعبة تنس ارضى .
 
 
 
وقالت كابتن حنان فؤاد، أن فكرة الفيديو هو نوع من التوعية ورسالة من قصار القامة لكل المصريين بالجلوس فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلد من الخطر الذى نعيشه، وقامت هبة أسامة وهى لاعبة تنس ومصممة جرافيك بضم الفيديوهات وعمل مونتاج لها. 
 
واضافت، العزل المنزلى من اكثر طرق الوقاية أهمية ويجب علينا جميعا أن نخضع له ونتبع التعليمات الحكومية حتى نقضى على الوباء وتعود مصر سالمة كما كانت .
 
وتابعت فؤاد:" اقعد فى بيتك وحافظ على صحتك"، هى الكلمات التى اتفقنا عليها جميعا فى الفيديو وادعو الجميع أن يلتزم بالتعليمات وأن يكون هناك وعى بدل الذعر والاشاعات التى ينشره البعض على السوشيال ميديا.
 
 
 

مبادرة خليك فى بيتك

كورونا نيوز

قصار القامة

العزل المنزلى

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