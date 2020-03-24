٦ أخبار إيجابية عن فيروس كورونا.. حرص وخف من القلق

مع انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم أجمع تشغل الأخبار السلبية المتعلقة بالفيروس التاجي جزءًا كبيرًا من يومنا وتؤثر على صحتنا النفسية أيضًا، فكل يوم نسمع عن عدد من الوفيات والإصابات بسبب هذا الفيروس، لكن في هذا الوقت ، كل ما نحتاجه هو بعض الأخبار السعيدة التي تعطي دفعة لصحتك النفسية، في هذا التقرير جمعنا لكم ٦ أخبار ايجابية عن فيروس كورونا من جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.
أخبار إيجابية عن فيروس كورونا
１- معدل التعافي من الفيروس جيد
فيروس كورونا هو مرض معدٍ ولكن له معدل شفاء كبير أيضًا، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يتعافون كل يوم، وهو خبر إيجابي نسمعه في هذا الوقت المقلق.
２- كبار السن يتعافون أيضا
Meanwhile, 103 year old Iranian 'super granny' Khavar Ahmedi has fully recovered from #COVID2019, discharged from hospital and back home with family. She displays a paper that reads — "Thank God, I defeated corona."— Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) March 18, 2020
Granny will turn 104 soon. Love and prayers for her. pic.twitter.com/YXBYu9okhZ
３- عودة المياه النقية فى قنوات مدينة البندقية في ايطاليا مع انخفاض التلوث
Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB— City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020
４- الإيطاليون يغنون في البلكونات
Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn— Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020
５- الولايات المتحدة الأمريكية تجرى تجارب على اللقاح وكذلك العلاجبدأ أول لقاح تجريبي تم تطويره بواسطة NIAID (المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية) تجربته التجريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، يُطلق على اللقاح mRNA-1273 ، ويتم تصنيعه من قبل علماء NAID والمتعاونين معهم في شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها كامبريدج.
６- الصين تغلق آخر مستشفى لها
Chinese medical workers who have been fighting the #coronavirus day and night in Wuhan celebrated the closing of the last temporary hospital in Wuhan.— redfish (@redfishstream) March 13, 2020
The reported #covid19 cases went from a surge in February of 15,000 in one day to only 15 this week. pic.twitter.com/xWuPd23EfY
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