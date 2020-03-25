اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 11:51 م
خالد صلاح
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فرنسا تقرر سحب قواتها من العراق بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:54 م
فرنسا تقرر سحب قواتها من العراق بسبب كورونا الجيش الفرنسى
رويترز

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قررت فرنسا، اليوم الأربعاء، سحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا.


فرنسا

العراق

كورونا

القوات الفرنسية بالعراق

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