فرنسا تقرر سحب قواتها من العراق بسبب كورونا

قررت فرنسا، اليوم الأربعاء، سحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا.
فرنسا تقرر سحب قواتها من العراق بسبب كوروناالأربعاء، 25 مارس 2020 10:54 م
الجيش الفرنسى
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