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ضبط 3 لصوص سرقوا مدرسة بالجيزة وأشعلوا النار بها

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:09 م
ضبط 3 لصوص سرقوا مدرسة بالجيزة وأشعلوا النار بها حريق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص سرقوا مدرسة في الجيزة ثم أشعلوا النيران بها لاخفاء بصماتهم.

تلقت نجدة الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز أبوالنمرس.. على الفور توجه رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أية إصابات، وتبين نشوب الحريق بإحدى غرف الموظفين بالطابق الثانى ونتج عنه إحتراق بعض محتويات الغرفة، وقرر مدير المدرسة إكتشافه سرقة "جهاز الإذاعة الخاص بالمدرسة المتواجد بغرفة بالطابق الأرضى عن طريق كسر بابها وكذا سرقة موتور المياه"..

 

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة)، وعللوا إضرام النيران بالغرفة لاخفاء بصماتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبلهم.

 

 


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