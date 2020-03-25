صور.. غزل المحلة تعقم مصانعها بالكامل لحماية العمال قبل العودة للإنتاج

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن فترة توقف المصانع نتيجة منح العاملين اجازة حرصا عليهم من فيروس كورونا، ستكلف الشركة نحو 100 مليون جنيه.

أضاف عزت لـ "اليوم السابع"، أن صحة العاملين وأسرهم، أهم عند الشركة من وقوع اي خسائر، لافتا إلى أن الشركة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين من خلال تنفيذ آليات لأول مرة يتم تطبيقها منها فتح 10 منافذ لتسليم الرواتب ، وتعقيم الخزنة وتعقيم الأموال نفسها، مع تعقيم العاملين قبل.

استلام الرواتب بالرغم من أن حالتى الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، خارج أسوار مصانع الشركة من قاطني المناطق السكنية على مستوى المدينة العمالية، وكان اجراء منح العاملين اجازة اجراء احترازى.

وأضاف أنه تم تعقيم المصانع والمستشفى وكل مناطق الشركة للقضاء تماما على أي ملوثات أو فيروسات معدية ، طبقا لتوجيهات وزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام ذكرت إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة حتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .