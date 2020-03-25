اليوم السابع
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صور.. غزل المحلة تعقم مصانعها بالكامل لحماية العمال قبل العودة للإنتاج

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:50 م
صور.. غزل المحلة تعقم مصانعها بالكامل لحماية العمال قبل العودة للإنتاج اشرف عزت رئيس شركة غزل المحلة
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن فترة توقف المصانع نتيجة منح العاملين اجازة حرصا عليهم من فيروس كورونا، ستكلف الشركة نحو 100 مليون جنيه.
 
أضاف عزت لـ "اليوم السابع"، أن صحة العاملين وأسرهم، أهم عند الشركة من وقوع اي خسائر، لافتا إلى أن الشركة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين من خلال تنفيذ آليات لأول مرة يتم تطبيقها منها فتح 10 منافذ لتسليم الرواتب ، وتعقيم الخزنة وتعقيم الأموال نفسها، مع تعقيم العاملين قبل.
 
استلام الرواتب بالرغم من أن حالتى الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، خارج أسوار مصانع الشركة من قاطني المناطق السكنية على مستوى المدينة العمالية، وكان اجراء منح العاملين اجازة اجراء احترازى.
 
وأضاف أنه تم تعقيم المصانع والمستشفى وكل مناطق الشركة للقضاء تماما على أي ملوثات أو فيروسات معدية ، طبقا لتوجيهات وزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .
 
وكانت وزارة قطاع الاعمال العام ذكرت إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة حتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .
 
 
تعقيم خطوط الانتاج
تعقيم خطوط الانتاج

تعقيم قطاع الغزل
تعقيم قطاع الغزل

تعقيم مصانع غزل المحلة
تعقيم مصانع غزل المحلة

جانب من تعقيم المستشفي
جانب من تعقيم المستشفي

جانب من عمليات التعقيم
جانب من عمليات التعقيم

قيادات الشركة خلال عملية التعميق
قيادات الشركة خلال عملية التعميق

 


غزل المحلة

اشرف عزت

قطاع الاعمال العام

فيروس كورونا

القابضة للقطن

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