اليوم السابع
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صور.. ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع مخالف فى حملة بالدقهلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:30 م
صور.. ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع مخالف فى حملة بالدقهلية ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية، في إطار الجهود المبذولة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط كميات من أصناف الصيدليات والمستلزمات الطبية شملت 4375 كمامة زرقاء جاهزة ومعدة للبيع، ضبط277 كمامة بيضاء جاهزة ومعدة للبيع، وضبط كميات كبيرة من المستلزمات الرياضية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الأصناف المذكورة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وتخالف الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة وتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ عليها وعلى ماكينات الخياطة التى تستخدم لتصنيعها.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المضبوطات تمت خلال الحملة التي قامت بها الإدارة الصحية بالجمالية بقيادة مفتشى الصيدلة بالإدارة بالتنسيق مع ادارة التموين بالجمالية، تبين خلالها ان المكان غير مرخص وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

وقد عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا مع مديري المديريات والقطاعات المعنية بمواجهة فيروس كورونا وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية منع التجمعات، ومتابعة غلق الاسواق والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير حركة الانتقال الاجباري أثناء وقوع أحداث طارئة، وضرورة التأكد من توفير المياه والكهرباء دون انقطاع على مدار اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة توفير أجهزة القياس الحراري بكافة النقاط والمناطق بالمحافظة وتوفير سيارات متنقلة للكشف السريع وأجهزة التعقيم مشيرا إلى أن أولى الأولويات للدولة توفير احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق والتعاون بين التضامن والصحة والهلال الأحمر لتوفير متطوعين للقيام بأعمال تطهير ماكينات الصرف الآلى وتوفير المستلزمات من المناديل والكحول .

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (4)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (5)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (6)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (7)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (1)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (2)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات 

 

ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات (3)
ضبط 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات

الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

كمامات

كورونا

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