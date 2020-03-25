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صور.. تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من "كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:36 م
صور.. تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من "كورونا" تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال تعقيم المنشأت العامة بالمدينة، كأجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، على تكاتف الجهات المعنية، وتكثيف أعمال التطهير بكافة المنافذ والمنشآت بالمدينة، حيث قامت الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومكتب الصحة، بتعقيم سوق الخضار والمستشفى المركزى الجديدة، والمستشفى القديم، وموقف الإقليمى لسيارات الأجرة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، أمس عن تعقيم سوق الخضار بمدينة القصير، بعد غلقه بالاشتراك مع جمعيات المجمتع المدنى، حيث أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الاستمرار فى أعمال تعقيم وتطهير كافة المواقع والمنشآت بالمدينة

ووجه رئيس المدينة الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية، التنسيق مع كافة الجهات المعنية التى تقوم بأعمال التعقيم ، وذلك في إطار خطة المدينة لتطهير كافة المنشآت والمساجد والكنائس، لتقليل الخطورة ومنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد البدرى على تفعيل المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمدينة القصير، تقوم بالعمل التطوعى فى تطهير المواقع، ومساهمة منهم للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث قامت إحدى الجمعيات الأهلية بالمدينة، بتعقيم وتطهير سوق الخضار ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا (4)
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا 

 

تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا (5)
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا 

 

تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا (6)
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا

 

تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا (1)
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا 
 
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا (3)
تعقيم المنشآت العامة بمدينة القصير فى البحر الأحمر للوقاية من كورونا 

البحرالاحمر

القصير

اخبار مصر

تعقيم المنشأت العامة بالقصير

مياه الشرب

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