اليوم السابع
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صحة الوادى الجديد: نتائج أول حالتين بالعزل سلبية وليس لدينا حالات مرضية

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:23 م
صحة الوادى الجديد: نتائج أول حالتين بالعزل سلبية وليس لدينا حالات مرضية محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد اليوم الأربعاء أنه لا توجد حالات كورونا بالمحافظة حتى الآن حيث جرى عزل 4 حالات بمستشفى الخارجة العام وتم إرسال عينات الفحص الخاصة بهم إلى معامل وزارة الصحة، ووردت نتيجة حالتين في التحليل الأول وكانتا سلبيتين وجاري فحص الحالتين الأخريين وسيتم الإعلان عن كافة النتائج الخاصة بالعينات التي تم أخذها.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، قد قرر، تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة أمان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr   لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من إجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

صرح بذلك وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مؤكدا توريد هذه الكابينة للمحافظة يوم الخميس المقبل، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR  والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض السارية.

أوضح محروس، أن الكابينة هى عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة، من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجى لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR  ، والذى يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

 

 


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