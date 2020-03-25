صاحب محل كشرى ينتقم من طليقته وأبنائه بحرق شقتهم فى بلبيس بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

كشفت التحقيقات فى واقعة إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة فى حريق نشب بوحدة سكانية بمنطقة الدوكار بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى بلبيس العام قسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، عن وجود شبهة جنائية فى الحريق، حيث كشفت التحريات الأولية، عن قيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران فى المنزل انتقاما من طليقته التى تقيم بالمنزل.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس جهودها، لضبطه، وتم وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة محمود يحى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية.

يذكر أن نيابة بلبيس العامة برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد قررت إخلاء سبيل طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، بكفالة ماليه قدرها 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع ال ع ال " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية، وتحرر عنا لواقعة المحضر رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.