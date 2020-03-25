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شعبة المخابز: إنتاج 270 مليون رغيف يوميا وبدء العمل 5 صباحا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:11 م
شعبة المخابز: إنتاج 270 مليون رغيف يوميا وبدء العمل 5 صباحا مخبز
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز انتظام العمل فى جميع المخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا لصرفة لأصحاب البطاقات بمعدل 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات وأن العمل يبدأ فى الساعة 5 صباحا يوميا ويستمر وفقا لحصة كل مخبز من الدقيق.


وأضاف عبد الله غراب لـ "اليوم السابع" أن وزارة التموين والتجارة الدخلية تقوم بتوفير كافة احتياجات المخابز من الدقيق بشكل مستمر وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية من أجل توفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية" ،لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية ،وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وخلال مدة الحظر.


ويذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارات وأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه




كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.


شعبة المخابز

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