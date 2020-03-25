اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:24 ص
خالد صلاح
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س وج.. ما هو فيروس هانتا الذى تسبب فى وفاة شخص بالصين؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. ما هو فيروس هانتا الذى تسبب فى وفاة شخص بالصين؟ فيروس هانتا
فاطمة ياسر

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نشرت جريدة "economictimes" اليوم أن هناك رجلا توفى من مقاطعة يونان الصينية من فيروس هانتا، لذا يقدم اليوم السابع للقراء من خلال سلسة س وج، كل ما يخص هذا الفيروس من أعراض وأسباب وعلاج، وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هو فيروس هانتا؟

هو مجموعة من الفيروسات التي يصاب بها الشخص نتيجة للمس البراز أو لعاب أو بول القوارض، وتكون حضانة الفيروس من 8 إلى 31 يوما، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

هانتا
هانتا

 

ما هي أعراض فيروس هانتا؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس هانتا ومنها:

- ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها قشعريرة.

- الشعور بالصداع الشديد.

- ألم في عضلات الجسم.

- التعرض للقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن.

- السعال الذي يصاحبه خروج  إفرازات.

- ضيق شديد في التنفس.

- تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل.

- انخفاض ضغط الدم.

- انخفاض كفاءة القلب.

فيروس هانتا
فيروس هانتا

 

ما هي أسباب الإصابة بفيروس هانتا؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بفيروس هانتا، ومنها:

- القوارض  الذي ثبت علميا أنه المسئول الأول عن الإصابة.

- أثبتت بعض الدراسات أن الاستنشاق يعد هو الطريق الرئيسي للانتقال الفيروس، فعند التعرض لاستنشاق رائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض  التي تنتقل عبر الهواء يتسبب في ذلك الإصابة.

-أشارت بعض الدراسات أنه من السهل انتقال الفيروس من شخص لآخر، عن طريق النفس.

 

ما هي مضاعفات فيروس هانتا؟

يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس هانتا إلى حدوث رؤية ضبابية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في ضغط الدم قد يعرضهم للوفاة نتيجة لهبوط في الدورة الدموية، حدوث تسرب في الأوعية الدموية والفشل الكلوى الحاد، ويموت ما بين 1 إلى 15 بالمائة من المرضى.

 

ما هى طرق تشخيص فيروس هانتا؟

يتم التشخيص عن طريق الخضوع لاختبارات الدم التي توضح إذا كان الجسم يحتوى على  أجسام مضادة لفيروس الهانتا.

 

ما هو علاج فيروس هانتا؟

في حالة اكتشاف فيروس هانتا في البداية يمكن علاج بعض الحالات، عن طريق الذهاب للمستشفى ووضع المريض علي أجهزة التنفس الصناعي.

وبالنسبة للأشخاص الذين  يتمكن منهم الفيروس  يحتاجون إلى علاج فوري في وحدة العناية المركزة، والتخلص من السوائل المتراكمة في الرئة، مع ضرورة أكسجة الدم  والهدف منها الحصول علي كميات أكسجين كافية في الجسم.


فيروس هانتا

اعراض فيروس هانتا

اسباب فيروس هانتا

علاج فيروس هانتا

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