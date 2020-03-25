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سفارة الصين بالقاهرة ترد على "شائعات" هانتا: انتشر منذ عقود فى دول مختلفة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:36 ص
سفارة الصين بالقاهرة ترد على "شائعات" هانتا: انتشر منذ عقود فى دول مختلفة السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال جاو جيشيان المتحدث الرسمى باسم السفارة الصينية بالقاهرة حول ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن انتشار فيروس هانتا، إن اتهام الصين "بنشر فيروس جديد"، لا أساس له من الصحة وغير مسئول ونعارضه بشدة.

وأوضح فى بيان "لقد لاحظنا اليوم أن هناك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس هانتا يعتقد أنه تم تحديدها في الصين. وتتهم بعض المنشورات الصين "بنشر فيروس جديد". هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة والتي نعارضها بحزم."

وأضاف "وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية ، حدد العلماء فيروس هانتا ، في وقت مبكر من السبعينيات. على مدى عقود ، ظهرت حالات فيروس هانتا في العديد من مناطق وبلدان العالم المختلفة. لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل."

وقال "فيما يتعلق بمسألة الفيروس ، يجب على الجميع إتباع الإرشادات المهنية والمنشورات العلمية لمنظمة الصحة العالمية ، بدلاً من تسييسها أو وصمها. في المرحلة الحرجة عندما يقاتل العالم ضد كوفيد-19 ، لا يمكن لهذه الشائعات الاستفزازية إلا أن تزيد من ذعر الناس وتضليل الجمهور ، مما سيضر معركة العالم ضد الوباء.

 

وكان عبر علماء وخبراء صحة صينيون عن اعتقادهم فى أن المرحلة الأسوأ فى حرب الصين على فيروس كورونا انقضت وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمى أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر فى وقت لاحق هذا العام. ومع استمرار انتشار الوباء فى الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذى يظل فيه فيروس كوفيد-19 متفشيا حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

 


هانتا

الصين

فيروس هانتا

كورونا

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