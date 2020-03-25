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رئيس الجامعة الأمريكية: نصف طلابنا الأجانب فضلوا البقاء بمصر ونثق بالحكومة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:32 م
رئيس الجامعة الأمريكية: نصف طلابنا الأجانب فضلوا البقاء بمصر ونثق بالحكومة ريتشاردونى
كتبت سارة علام

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أعرب فرنسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن ثقته بالحكومة المصرية وإجراءاتها في إدارة ملف فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا مشيرًا إلى أن نصف الطلاب الأجانب فضلوا البقاء في القاهرة ولم يغادروا إلى بلادهم دون إحساس بالذعر.

رئيس الجامعة قال في برنامج معكم منى الشاذلي إن الجامعة جربت الدراسة أونلاين وانتهزت تلك الفرصة لتجربة نظام الدراسة عن بعد وأسست فريق عمل لإدارة الأزمة وقدمت موعد عطلة الربيع مشددًا على حرص جامعته على إنهاء الفصل الدراسي بكفاءة خاصة للطلاب الذين ينتظرون التخرج.

واستكمل: شددنا على النظافة ومسافة بين كل فردين لا تقل عن متر وفي الاجتماعات نجريها عبر الإنترنت بدلاً من الاجتماعات الشخصية مضيفًا: جدولي تغير وأصبح مزدحمًا بسبب الأزمة ولكني كنت أحب مقابلة الأساتذة والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة : معظم الأمريكين يعتمدون على علماء الصحة العامة لتجاوز تلك الأزمة لافتًا إلى أن الرئيس ترامب يتحدث مع الشعب الأمريكي وهو حوار يكسبه ثقة أكبر

وعن الرأي العام الأمريكي، أوضح ريتشاردوني: يميل إلى أن الأزمة سوف تستمر لمدة أكبر  ولكن الأمريكين متفائلين ونؤمن بالعلم والبيولوجيا ومنذ أسبوعين وجدنا الجامعات في أمريكا تعمل معا لإيجاد حل.

واختتم ريتشاردوني: أظن إننا سنجد حلًا لأزمة كورونا ولكن بعد وقت طويل وفلسفتي الشخصية أن ننتهز أي أزمة مثل هذه للتقدم الشخصي أو الاجتماعي وأثق كل الثقة بمصر

جدير بالذكر إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.


ريتشاردوني

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