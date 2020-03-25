دراسة حديثة تكشف إهمال حكومة أردوغان في التعامل مع أزمة كورونا

كتب محمود العمري

كشفت دراسة تركية حديثة رصدت انعكاس أزمة تفشي وباء كورونا على المجتمع التركي، أن شبح الفيروس المستشري قد يتسبب في حالة من الذعر والفزع لأكثر من 70% من الأتراك، مع تجاوز الإصابات 1500 حالة في ظل إهمال حكومة أردوغان.

وقالت الدراسة التي أجرتها مؤسسة أوبتمار التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، في الفترة بين 10-18 مارس الجاري، وشارك فيها 2007 مواطنين في 27 مدينة، إن 72.9% من المواطنين الأتراك يسيطر عليهم الذعر من فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أن 88.7% من الأتراك يتخذون التدابير الاحترازية الشخصية للوقاية من الفيروس، من بينهم 30.6% يقولون إنهم يواجهون الفيروس بغسل اليدين باستمرار، و16.2% يستخدمون الكولونيا والأقنعة الطبية للوقاية من الفيروس.

كما كشفت الدراسة أن 73.7% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن فيروس كورونا يشكل تهديدًا على تركيا، و18.5% لا يرون أنه تهديد على البلاد، بينما أوضح 7.8% من المشاركين عدم تفكيرهم في الأمر.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» في تركيا إلى 1529 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37 حالة، كما فرضت تركيا حظرًا للتجوال علي من يزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا.