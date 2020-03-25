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حماية المستهلك ببنى سويف تضبط 3 مصانع مطهرات بدون ترخيص وتحرر 39 محضرا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:49 م
حماية المستهلك ببنى سويف تضبط 3 مصانع مطهرات بدون ترخيص وتحرر 39 محضرا حملةحماية المستهلك على المحال والصيدليات ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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تواصل لجنة حماية المستهلك ببنى سويف ، التى تضم مسؤول فرع حماية المستهلك ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، بالتعاون مع مديرية أمن بنى سويف، جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجارى وملاحقة تجار المنظفات والمصانع المنتجة للكمامات المغشوشة والمقلدة، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين. 

وأسفرت الحملات التى شنتها اللجنة عن ضبط مصنعين للمطهرات الطبية، بدون ترخيص، بداخلهما 8140 زجاجة مطهر مجهولة المصدر، و1650 كيلو جرام كحول إيثيلي، و15 كيلو جرام بودرة بيتادين، و4500 علبة جوانتى مجهولة المصدر، و150 كرتونة فارغة، غير مدون عليها أى بيانات، مخصصة لتعبئة الكمامات، و32 رول قماش، يشبه الشاش الطبي، غير مدون عليه أى بيانات، كما ضبطت الحملة أيضا مصنعا بقرية العواونة بمركز اهناسيا غرب المحافظة و بداخله أدوات ومستلزمات تصنيع الكمامات عبارة عن " معدات خياطة وسرفلة بالمصنع، وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر، ويتم استخدامها فى عملية تصنيع الكمامات" ، وتحفظت الحملة على المضبوطات واقتادت مالك المصنع إلى مركز الشرطة بتهمة إداره مصنع بدون ترخيص، لتصنيع "كمامات طبية" وترويجها على الصيدليات ومكاتب وشركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة وحررت محضرا بالواقعة. 

وحررت لجنة حماية المستهلك خلال حملاتها على المنشآت المختلفة 25 محضر شملت " 9 محاضر لمخالفات تنوعت مابين عدم حمل شهادة صحية، 9 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر،3 محاضر لحيازة ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 3 محاضر بيع مواد بترولية بأسعار زائدة عن المقررة وتوقف عن ممارسة النشاط،ومحضر واحد لعدم الإعلان عن الأسعار" ،علاوة على ضبط 155 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجزر، و1800كيلوجرام ألبان منتهية الصلاحية. 

كما تمكنت الحملة التى شنها الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف برئاسة أحمد دهشان بالإشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة من ضبط العديد من المخالفات ، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، علاوة على التحفظ على كميات من مستحضرات تجميل تالفة و غير صالحة للإستخدام الآدمى وتحرير 14 محضرا بالمخلفات. 

من جانبه شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. 

كما وجه محافظ بنى سويف بتخصيص رقم(01552190365)على تطبيق" الواتس آب" لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها،وكذلك الشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التى تشهد زيادة فى أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات ، وتم ربط الرقم على غرفة أزمات المحافظة لسرعة التعامل مع الشكاوى وازالة أسبابها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

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ضبط مطهرات

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