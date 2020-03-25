"حافظ على نفسك".. 10 خطوات تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.. فيديو

كتب محمد شعلان

تبذل وزارة الصحة مجهودا كبيرا لتوعية المواطنين بكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد من أعراض ونصائح وقائية لزيادة الثقافة العامة لدى المصريين واطلاعهم على كل ما يتعلق بالوباء العالمي، لمنع تفشي المرض في مصر، وفي هذا الاطار، نشرت وزارة الصحة فيديوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، يحتوى على 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي:

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون

تجنب لمس العينين والانف والفم بأيدي غير نظيفة

غطى انفك اثناء العطس او السعال بمنديل ورقي

تجنب التواجد في الاماكن المزدحمة

ابتعد عن السلام بالأيدي

ابتعد عن التقبيل او الاحضان

التزم المنزل اذا شعرت بحمى او سعال

اذا اصيبت بضيق تنفس او حمى او سعال اتصل بالخط الساخن 105 او 15335

تجنب الاحتكاك بالمصابين او بالحالات المشتبه اصابتها

تناول طعام مقوي للمناعة

ومع استمرار تسبب فيروس كورونا الجديد في إحداث الفوضى، تتخذ الدول في جميع أنحاء العالم تدابير قوية في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا COVID-19، لذا من المهم الانتباه إلى نظام المناعة لدينا حتي يعمل لمحاربة هذه المعركة ضد فيروس كورونا، وبالإضافة إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، انتبه إلى هذه الأخطاء الشائعة التي قد تسبب ضغطًا على جهازك المناعي وتضعفه، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.



فيديو نصائح وزارة الصحة



فيديوجراف وزارة الصحة

وكانت قد وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين ممن هم فوق الـــ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.