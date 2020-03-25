اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين ممن هم فوق الـــ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التى يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من سلسلة من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة، وهو ما يسبب نقل العدوى كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض وتابعت: لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .


الصحة

فيروس كورونا

عدوي كورونا

كبار السن

اخبار

كورونا

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجوال

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجوال

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة