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جهاز الإحصاء: 892 ألف عدد المترددين على المسرح بزيادة 12.6% عام 2018

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:04 ص
جهاز الإحصاء: 892 ألف عدد المترددين على المسرح بزيادة 12.6% عام 2018 مسرح - ارشيفيه
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للمسرح، والذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام.
 
ومن أهم المؤشرات التي وردت في التقرير، تسجيل عدد المسارح 40 مـسرحاً عام 2018 وهو نفس عدد العام السابق، وبلغ عدد المشاهدين للمسارح 892 ألف مشاهد عام 2018، مقابل 792 ألف مشاهد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 12.6% وبلغت جملة الإيرادات 36 مليون جنيه.
 
وأضاف البيان، أن عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية سجل 72 فرقة عام 2018 مقابل 74 فرقة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.7% بسبب توقف بعض الفرق المسرحية.
 
وسجل عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية نحو 2351 عرضا عام 2018، مقابل 2740 عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 14.2% وبلغ عدد المشاهدين 620 ألف مشاهد عام 2018 مقابل 857 ألف مشاهد عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 27.7%.
 
وبلغ عدد الفرق المسرحية الاجنبية 75 فرقة عام 2018، مقابل 88 فرقة عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.8%، وبلغ عدد العروض 194 عرضا بعدد مشاهدين 31 ألف مشاهد عام 2018 .
 
وأقرت "منظمة اليونسكو" اليوم العالمي للمسرح بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962، حيث يعد المسرح ظاهرة حضارية تحمى ثقافة وتاريخ الشعوب وربط جسور التواصل بين المسرحيين والمجتمع المدني ونظرائهم الدوليين في تعزيز وحدة الثقافة.

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