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تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:22 ص
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية العربات الروسية الجديدة
الإسكندرية - أسماء على بدر

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وصلت لهيئة ميناء الإسكندرية 33 عربة جديدة ركاب لصالح السكة الحديد، ويقدم اليوم السابع 10 معلومات عن صفقة العربات.
 

- العربات هى النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.
 

- الصفقة وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى.
 

- الصفقة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
 

- الصفقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.
 

- جارى تصنيع 33 عربة سكة حديد جديدة حاليا فى روسيا وسيتم توريدها إلى مصر خلال يونيو المقبل.

 

-  توالى وصول العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمنى وبمعدل 35 عربة شهريا .

 

-  صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة .

 

- تشمل العربات (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

 

- وزارة النقل تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازى مع تطوير الأسطول الحالى.

 

-  الصفقة ستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان.


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