تحرير 53 مخالفة ضد المقاهى والمحلات المخالفة فى الأقصر لقرارات الحكومة

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، على مدار الأيام الماضية حملات مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً حتى 31 مارس الجاري، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وشارك في الحملة كل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ونائب مدير الأمن اللواء عصام يس، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أن الحملة رصدت التزام 430 محلا تجاريا و86 مقهى وكافتيريا بقرار الغلق، وتم ضبط 53 مخالفة لمقاهى ومحلات تجارية مخالفة للقرار على مدار الأيام الماضية، حيث يواصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة، بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين بنطاق المحافظة.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، للقيام بأعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر، حيث فاجئ الحملة كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري، للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، وتم ضبط 9 مخالفات للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



تحرير 53 مخالفة خلال الأيام الماضية بالأقصر



جانب من حملات غلق المقاهى والمحلات المخالفة للقرارات