بعد موافقة FDA..ما هو العلاج ببلازما المتعافين لمصابى كورونا وهل سيكون بديلا للقاح

كتبت إيناس البنا



ما هو العلاج بالبلازما البلازما هي أكبر مكون في الدم حيث تشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات. وفقا لتقرير موقع "stanfordchildrens " فإن الغرض الأساسي من البلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، كما تحتوي البلازما البشرية أيضًا على مكونات مهمة، مثل الجلوبولين المناعي (الأجسام المضادة)، وعوامل التخثر، وبروتينات الألبومين والفيبرينوجين، وعند التبرع بالدم، يمكن عزل هذه المكونات الحيوية عن البلازما الخاصة بك وتركيزها في منتجات مختلفة. وعندما يصاب الشخص بجراثيم أو فيروسات معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى ، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين، وتحديداً البلازما وهى الجزء السائل من الدم لشهور وحتى لسنوات. ستختبر إحدى الدراسات المخطط لها، إذا كان إعطاء دفعات من البلازما الغنية بالأجسام المضادة للناجين إلى مرضى COVID-19 المصابين حديثًا سيعزز محاولات أجسادهم لمحاربة الفيروس أم لا، وهى نفس فكرة اللقاح.

ولمعرفة ما إذا كان يعمل ، سيقيس الباحثون ما إذا كان العلاج أعطى المرضى فرصة أفضل للحياة، أو قلل من الحاجة إلى أجهزة التنفس.



العلاج ببلازما المتعافين

هل يمكن أن تكون البلاوما بديلا للقاح أو مثله

وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" نوعًا ما قد تتصرف البلازما المشتقة من المتعافين مثل اللقاح، ولكن على عكس اللقاح، فإن أي حماية منه ستكون مؤقتة فقط.

بينما يقوم اللقاح بتدريب أجهزة المناعة لدى الأشخاص لصنع أجسام مضادة ضد الجراثيم المستهدفة، بينما سيعطي نهج البلازما حماية مؤقتة لأجسام مضادة لشخص آخر قصيرة العمر وتتطلب جرعات متكررة.

ومع ذلك ، أكدت الدكتورة ليزا انا من كلية ألبرت أينشتاين للطب بنيويورك، أنه إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام البلازما بشكل أوسع ، فإن دراسة ثانية ستعطي حقن البلازما الغنية بالأجسام المضادة لبعض الأشخاص المعرضين لخطر كبير من التعرض المتكرر لـ COVID-19 ، مثل عمال المستشفيات أو المستجيبين الأوائل .

وأضافت أن ذلك قد يشمل دور رعاية المسنين عندما ، وذلك على أمل توفير الحماية لبعض الأشخاص الآخرين في المنزل.