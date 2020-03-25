اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد موافقة FDA..ما هو العلاج ببلازما المتعافين لمصابى كورونا وهل سيكون بديلا للقاح

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:29 ص
بعد موافقة FDA..ما هو العلاج ببلازما المتعافين لمصابى كورونا وهل سيكون بديلا للقاح العلاج ببلازما المصابين ضد فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA الموافقة الطارئة لاستخدام بلازما المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.لعلاج الفيروس
 

ما هو العلاج بالبلازما 

البلازما هي أكبر مكون في الدم حيث تشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات.

وفقا لتقرير موقع "stanfordchildrens " فإن الغرض الأساسي من البلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، كما تحتوي البلازما البشرية أيضًا على مكونات مهمة، مثل الجلوبولين المناعي (الأجسام المضادة)، وعوامل التخثر، وبروتينات الألبومين والفيبرينوجين، وعند التبرع بالدم، يمكن عزل هذه المكونات الحيوية عن البلازما الخاصة بك وتركيزها في منتجات مختلفة.

وعندما يصاب الشخص بجراثيم أو فيروسات معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى ، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين،  وتحديداً البلازما وهى الجزء السائل من الدم لشهور  وحتى لسنوات.

ستختبر إحدى الدراسات المخطط لها،  إذا كان إعطاء دفعات من البلازما الغنية بالأجسام المضادة للناجين إلى مرضى COVID-19 المصابين حديثًا سيعزز محاولات أجسادهم لمحاربة الفيروس أم لا، وهى نفس فكرة اللقاح.

 
ولمعرفة ما إذا كان يعمل ، سيقيس الباحثون ما إذا كان العلاج أعطى المرضى فرصة أفضل للحياة، أو قلل من الحاجة إلى أجهزة التنفس.
العلاج ببلازما المتعافين
العلاج ببلازما المتعافين

هل يمكن أن تكون البلاوما بديلا للقاح أو مثله

 

وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" نوعًا ما قد تتصرف البلازما المشتقة من المتعافين مثل اللقاح، ولكن على عكس اللقاح، فإن أي حماية منه ستكون مؤقتة فقط.
 
بينما يقوم اللقاح بتدريب أجهزة المناعة لدى الأشخاص لصنع أجسام مضادة ضد الجراثيم المستهدفة، بينما سيعطي نهج البلازما حماية مؤقتة لأجسام مضادة لشخص آخر قصيرة العمر وتتطلب جرعات متكررة.
 
ومع ذلك ، أكدت الدكتورة ليزا انا من كلية ألبرت أينشتاين للطب بنيويورك، أنه إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام البلازما بشكل أوسع ، فإن دراسة ثانية ستعطي حقن البلازما الغنية بالأجسام المضادة لبعض الأشخاص المعرضين لخطر كبير من التعرض المتكرر لـ COVID-19 ، مثل عمال المستشفيات أو المستجيبين الأوائل .
وأضافت أن ذلك قد يشمل دور رعاية المسنين عندما ، وذلك على أمل توفير الحماية لبعض الأشخاص الآخرين في المنزل.
 
 

العلاج بالبلازما

العلاج ببلازما المتعافين

ما هى بلازما المتعافين

FDA

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة