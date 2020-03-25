القوى العاملة بأسيوط: صرف 500 جنيه الأحد المقبل لـ4000 عامل غير منتظم

قال على سيد، وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن وزارة القوى العاملة تضع على عاتقها مسئولية كبيرة فى هذه الأوقات التى تمر بها العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة ووفقا لتوجيهات الوزارة وتنفيذا لتعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة أنه بالنسبة لصرف المنح للعمالة غير المنتظمة فهناك نوعان من العمالة الأولى هم العمال المسجلون ضمن قواعد بيانات المديرية فى إدارة أعمال غير المنتظمة بالمديرية، ولها قاعدة بيانات وهم عمال تم تسجيلهم ضمن شركات المقاولات والمقاولين، الذين يقومون بمد المديرية بالبيانات، ويتم صرف منح وبدلات لهم 4 مرات سنويا، فى المواسم والأعياد، فضلا عن الرعاية والخدمات الصحية التى تقدم لهم من الوزارة، وكشف طبى، وهذه الفئة وصل قرار للمديرية بصرف منحة استثنائية من وزير القوى العاملة وقدرها 500 جنيه لكل فرد، ويصل عدد هؤلاء نحو 4000 عامل، وتم إعداد الكشوف الخاصة بأسمائهم، وتم إرسال المبالغ على مكاتب البريد ويتم صرف هذه المنح اعتبارا من الأحد المقبل.

وأضاف وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط أن الشق الثانى هم العمالة غير المنتظمة غير المسجلين على قواعد بيانات المديرية، وغير عاملين مع شركات ومقاولين سجلوا أسمائهم تحاول الوزارة أن ترى طريقة لرعايتهم، حيث نقوم بتسجيلهم على موقع الوزارة حيث ترى الوزارة آلية لمساعدتهم ويتم التسجيل على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg ،وبعد ذلك يتم اعداد بأسمائهم وستكون هناك آلية فى أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.