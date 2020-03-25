الصحة العالمية تنصح: تعاطفوا مع مصابى كورونا وشجعوهم على ممارسة هواياتهم

كتب محمد تهامى زكى

طالبت منظمة الصحة العالمية، بإظهار التعاطف مع المتضررين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تعلم ومعرفة المزيد عن المرض لتقييم مخاطره بدقة، مع السؤال عنهم دوماً خصوصاً إذا كانوا فى الحجر الصحى.

وكتبت المنظمة العالمية بحسابها باللغة العربية عبر تويتر: "كن عطوفاً لتواجه الخوف أثناء تفشى كوفيد 19، اظهر تعاطفك مع المتضررين، تعلم عن المرض لتقييم مخاطره بدقة، اعتمد تدابير عملية لتظل آمناً من العدوى".

وأضافت المنظمة: "ادعم أحباءك أثناء تفشى فيروس كورونا، اسأل عنهم دوماً خصوصاً إذا كانوا فى الحجر الصحى، شجعهم على ممارسة هواياتهم، شاركهم معلومات منظمة الصحة لتخفيف قلقهم، قدم نصائح سليمة وهادئة لطفلك".





وتابعت المنظمة: "كن داعماً، كن حذراً، كن منتبهاً، كن عطوفاً، كن مستعداً لمواجهة فيروس كورونا".

من ناحية أخرى، قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص تضررا من فيروس كورونا، مطمئنا: "83% من المصابين بكورونا فى العالم تم شفاؤهم دون تلقى علاج".

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال لقاء تلفزيونى، أمس الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية وفرت الكواشف الحرارية لمصر لمواجهة فيروس كورونا، وتمت توعية وتدريب كل الطواقم الطبية فى المحافظات على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إلى أن التجارب السريرية تحتاج لوقت طويل لإثبات فاعلياتها، وأن كل ما يثار عن استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا مجرد تجارب، لافتا إلى أن ارتفاع عدد الوفيات فى أوروبا بسبب فيروس كورونا مرتبط بتركيبة السكان وأعمارهم الكبيرة.

ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر رسالة للشعب المصرى قائلا: "الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا بانتشار الفيرورس ولا ترهقوا النظام الصحى، وطبقوا كل أنظمة الوقاية عشان تحمى وطنكم".