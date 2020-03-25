الرئاسة الجزائرية تؤجل توزيع وثيقة التعديلات الدستورية بسبب وباء كورونا

كتب مصطفى عنبر

قالت الرئاسة الجزائرية إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا ، فقد تأجل توزيع وثيقة التعديلات الدستورية ، على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن الظروف.

وكان الرئيس الجزائرى ، عبد المجيد تبون، استقبل أمس الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، الذي سلمه المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة.

وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، “استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الثلاثاء الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الذي كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون”.

وخلال المقابلة “تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة، وشكر بالمناسبة الأعضاء على الجهود المبذولة طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية”.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة الشروق الجزارئرية ، فإن الطبقة السياسية في البلاد، أجمعت على أن قرار تأجيل توزيع وثيقة الدستور على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب، صائب ومن الحكمة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن مناقشة هذه الوثيقة يحتاج لمشاركة الجميع بعيدا عن العبث والمزايدة التي لا طائل منها.