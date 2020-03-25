الداخلية الأفغانية: هجوم مسلح على مقر للسيخ فى كابول

رويترز

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابول اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في رسالة للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.