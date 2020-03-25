اليوم السابع
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خالد صلاح
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الداخلية الأفغانية: هجوم مسلح على مقر للسيخ فى كابول

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:31 ص
الداخلية الأفغانية: هجوم مسلح على مقر للسيخ فى كابول أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابول اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في رسالة للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.  


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