الخارجية الأمريكية: الصين مارست حملة تضليل متعمدة بشأن وباء كورونا

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الدول الأعضاء فى مجموعة السبع تدرك أن الصين مارست "حملة تضليل متعمدة" فيما يتصل بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن بومبيو قوله - خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أعقب اجتماعًا عبر الإنترنت مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان - إن "الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا كبيرا لصحتنا وأسلوب عيشنا، وهذا ما أثبته هذا الوباء بوضوح".

وتتهم الولايات المتحدة الصين بأنها لم تعتمد الشفافية في المراحل الأولى من التصدي للوباء، وبأنها سمحت بذلك بتفشي الوباء في أنحاء العالم.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع عشية قمة عبر الإنترنت لمجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، أكد بومبيو أن "المطلوب الآن ليس توجيه الاتهامات، وإنما إيجاد حل لهذه المشكلة العالمية التي نبحثها اليوم".

وأضاف بومبيو: "نريد العمل مع كل الدول - بما فيها الصين - من أجل إيجاد حلول للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأرواح، ومن ثم إنهاض اقتصاداتنا التي دمرها الفيروس ..لكن جميع الدول التي حضرت هذا الاجتماع تدرك تماما حملة التضليل التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني من أجل الهروب من المسؤولية".

يذكر أن فيروس كورونا بدأ في مقاطعة ووهان الصينية، قبل أن يتفشى في بلدان أخرى، وسعت العديد من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات، وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.