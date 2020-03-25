اليوم السابع
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استمع لدعاء رفع الوباء والبلاء بصوت الدكتورة عبلة الكحلاوى

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:56 م
استمع لدعاء رفع الوباء والبلاء بصوت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى
كتب لؤى على

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خصت الداعية الإسلامية الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، أستاذة الفقه وعميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا، ورئيسة مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، "اليوم السابع" بدعاء مؤثر لكى يرفع الله البلاء عن العباد والبلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
 
وجاء الدعاء على النحو التالى: اللهم يا من تحل بذكره عقد الشدائد.. اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد.. يا حي يا قيوم يا صمد أنت فى الملكوت واحد.. اللهم أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد.. أنت المعز لمن أطاع وأنت المذل لكل جاحد.
 
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء. 
 
اللهم إن نسألك بأسمك العظيم الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ان تستجب لدعائنا وتقضى حوائجنا وتغفر ذنوبنا وترحمنا.. اللهم يا أكرم من سئل وأجود من أعطى يارب الأرض والسماء ارفع عنا البلاء لا يقدر على ذلك غيرك.. اللهم اصرف عنا السوء.. اللهم أمنا في أوطاننا.. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة.
 

عبلة الكحلاوى

الباقيات الصالحات

فيروس كورونا

دعاء الوباء

دعاء فيروس كورونا

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