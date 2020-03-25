اليوم السابع
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إخلاء سبيل طالبة بالشرقية لترويجها إشاعات عن فيروس كورونا بكفالة 3000 جنيه 

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:27 ص
إخلاء سبيل طالبة بالشرقية لترويجها إشاعات عن فيروس كورونا بكفالة 3000 جنيه  اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
فتحية الديب

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قررت نيابة بلبيس العامة برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتورأحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل  طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، بكفالة مالية قدرها 3000 جنيه علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بقيام "  شيماء ع ال ع ال "  27 سنة  طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة ببندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3602 إداري مركز شرطة بلبيس، وتم القبض علي الطالبة وإحالتها للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، قامت  الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد حجازي مأمور المركز والرائد أحمد بنديري رئيس المباحث بالتنسيق مع مركز ومدينة مشتول السوق، برئاسة المحاسب محمد  محمود حجازي، رئيس المدينة، بمداهمة  إحدي الكافتريات كانت تعمل بعد مواعيد الغلق وتم مصادرة معدات الكافتيريا المفتوحة والشيش الموجودة ومنع التجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس

كما تم التنبيه على المواطنين بالالتزام بالمنازل، وعدم النزول فى أي تجمعات حفاظاً على الجميع من التعرض لانتقال العدوي،وشارك في الحملة  أشرف اللفاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق و رضا بكرى سكرتير عام ،وقوة من مركز شرطة مشتول السوق.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى  والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور،  وفض الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

 

 

 


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