اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 02:28 م
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أوكرانيا تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:52 م
أوكرانيا تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا كورونا-ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت أوكرانيا فرض حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا ، وفق ماذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

 

وكان مركز الصحة العامة فى أوكرانيا، أعلن اليوم الأربعاء، ظهور 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم حالتا وفاة، وأوضح المركز، فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه ثبت إصابة 10 حالات بالفيروس فى تشيرنفتسى وإصابة حالة فى منطقة جيتومير، وإصابة حالة فى منطقة كييف وحالتين فى مدينة كييف.

وبحسب يوكرينفورم، تم تأكيد إصابة 7 حالات جديدة أمس الثلاثاء لرجل يبلغ 44 عامًا من كييف سافر خارج البلاد مؤخرًا وستة أشخاص آخرين فى منطقة تشيرنفتسى بينهم طفل يبلغ 6 أشهر وآخر يبلغ 22 شهرًا، وجميعهم خالطوا شخص مصاب البفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الصحة العامة لا يختبر فقط الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، بل يفحص كل الأشخاص الذين تمت مخالطتهم من جانب مصابين بالفيروس، وتم اختبار أكثر من 640 عينة حتى الآن.


 


أوكرانيا

كييف

كورونا

فيروس كورونا

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