اليوم السابع
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أوقاف الشرقية تناشد الأئمة بمتابعة المساجد الأهلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 ص
أوقاف الشرقية تناشد الأئمة بمتابعة المساجد الأهلية الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة أوقاف الشرقية، أئمة المساجد بالالتزام بما جاء فى منشور وزارة الأوقاف من إغلاق المساجد والزوايا وملحقاتها، مع إقامة الأذان بالصيغة الواردة من الوزارة وضرورة التواجد فى المساجد، ومتابعة المساجد الأهلية وجميع الزوايا الموجودة فى نفس المنطقة المحيطة بمساجدهم.

وأضاف الخظيب لـ" اليوم السابع " أن متابعة المساجد الأهلية والزوايا المحيطة بمساجد الأئمة التابعة للأوقاف من صميم عملهم فى هذه المرحلة، وستسألون عن أى مخالفة للتعليمات الواردة فى منشور الوزارة.

وأكد وكيل أوقاف الشرقية أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة ملتزمة بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بغلق المساجد والزوايا وملحقاتها، ولم ترد حتى الآن أى مخالفة للقرار من خلال مفتشى الأوقاف أو الأهالى، وأنه تم عمل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بكل إدارة من والإدارات الفرعية تتواصل مع الغرفة الرئيسية بالمديرية.

وتم توجيه جميع الأئمة وعمال المساجد بتنفيذ تعليمات وزير الأوقاف بغلق المساجد والزوايا وملحقاتها، وإقامة الآن بالصيغة المتواجدة على موقع وزارة الأوقاف وكما وردت بالقرار.

كما تم تشكيل لجان من مفتشى الأوقاف لمتابعة المساجد على مدار اليوم وإخطار المديرية يوميا بتقرير عن كل إدارة بشكل سريع. 

وأوضح الخطيب أنه حتى الآن لم يتم ورود أى مخالفة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه حال وجود لا قدر الله أى مخالفة يتم عمل مذكرة مفصلة بما تم ورفعها فورا للدكتور وزير الأوقاف لاتخاذ اللازم قانونا.

وناشد الخطيب الأهالى بضرورة الالتزام بالتعليمات التى ترد من الحكومة خاصة وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف حفاظا على الصحة العامة، وتلاشيا من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مجالس مدن

اوقاف الشرقية اغلاق المساجد تطهير المساجد

وكيل اوقاف الشرقية

اخبار مصرية

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