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أستاذ عناية مركزة: مصاب كورونا قد يسبب نشر العدوى لـ59 ألفاً آخرين.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 م
أستاذ عناية مركزة: مصاب كورونا قد يسبب نشر العدوى لـ59 ألفاً آخرين.. فيديو العدوى بفيروس كورونا
كتبت هند عادل

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قال الدكتور هيو مونتجومري من جامعة كوليدج بلندن إن فيروس كورونا معدي للغاية، مؤكدا أنه يمكن لشخص واحد أن يصيب 59ألفا آخرين بفيروس كورونا حيث إن هذا الفيروس الجديد ينتشر اضعاف العدوى بفيروس الأنفلونزا المعروف.

وأوضح الدكتور هيو مونتجومري أستاذ طب العناية المركزة في جامعة يونيفيرسيتي كوليدج في لندن فى تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية  كيف يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص لآلاف، مناشدا الجميع بضرورة  للاستماع إلى النصيحة بشأن الابتعاد الاجتماعي.

وأوضح أستاذ العناية المركزة بالقناة أنه إذا أصيب الشخص بالانفلونزا فإنه سيصيب حوالي 1.3 أو 1.4 شخصًا في المتوسط، وتابع الدكتور مونتجمري لتوضيح كيف أن الفيروس التاجي أكثر عدوى بكثير من الأنفلونزا الشائعة  مع احتمال إصابة شخص واحد لـ 59 آخرين في نفس الظروف.

ازداد الفيروس بسرعة في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ، حيث تم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 422 وسط 8000 حالة إصابة بـ COVID-19.

حيث ارتفع عدد القتلى في المملكة المتحدة ستة أضعاف في غضون أسبوع ، حيث تم تسجيل 71 حالة وفاة فقط أمس الثلاثاء ، وقال الدكتور مونتغمري "إن هذا الفيروس التاجي معدي للغاية لذا يقوم كل شخص بتمريره إلى ثلاثة، ولكن إذا قام كل واحد من هؤلاء الثلاثة بتمريره إلى ثلاث، وهذا يحدث في 10 طبقات فهذا يعنى أن شخص واحد  مسؤول عن إصابه59 ألف شخص."

وشدد استاذ العناية المركزة على ضرورة  عدم تجاهل النصائح بشأن الابتعاد الاجتماعي باعتبارها أفضل فرصة يمكن أن تعطي للأشخاص الذين يصابون بالمرض وهو الحفاظ على أسرة المستشفيات.

قائلا  فى رسالته للمواطنين "' من فضلك تذكر فقط أن أفضل فرصة يمكن أن نقدمها للأشخاص الذين يصابون بالمرض هي إذا كان لدينا ما يكفي من الأسرة وعدد كاف من الموظفين ومجموعة كافية لتكون قادرة على أن تكون هناك لك".

وأضاف أن معظم الناس سيشعرون بأعراض خفيفة بعد أن يصابوا ويكونوا على ما يرام ولكن قد يستمرون في نشر الفيروس إذا لم يعزلوا أنفسهم، مشيرا أن عدد قليل سيمرض في حوالي اليوم العاشر من التقاطهم العدوى لذا سيحتاجون إلى القدوم إلى المستشفى وعندما يكونون في المستشفى سيستهلكون الموارد والوقت.


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