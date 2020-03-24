أعلنت ماليزيا عن 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1624 إلى جانب 15 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة إن هناك 43 إصابة من بين الحالات الجديدة لها علاقة بتجمع ديني حاشد تسبب في 60 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد.
وسجلت ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرق آسيا.
وكانت سجلت ماليزيا حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 15 حالة، وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، فى بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الماليزية /برناما/- إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين ال1518 حالة المصابة المكتشفة وهي تعود لمسن عمره 71 عاماً من ولاية مالاقا.
وذكر البيان أن المتوفى كان قد سبقت إصابته بمرض مزمن وعولج في مستشفى يوم 18 مارس، وأكدت السلطات وفاته فجر اليوم.
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