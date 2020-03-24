وذكر البيان أن المتوفى كان قد سبقت إصابته بمرض مزمن وعولج في مستشفى يوم 18 مارس، وأكدت السلطات وفاته فجر اليوم.

وكانت ماليزيا أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالى إلى 1518.