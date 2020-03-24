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وزير القوى العاملة يتفقد إدارات الوزارة للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:17 م
وزير القوى العاملة يتفقد إدارات الوزارة للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب

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يواصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس  "كورونا"  (كوفيد - 19)،  باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا، حيث استمرت الوزارة فى تطهير وتعقيم جميع المكاتب والقاعات، والمصاعد، بالإضافة إلى ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وتعليق ملصقات للتوعية بجميع أدوار الوزارة.

تفقد الوزير، جميع إدارات ديوان عام الوزارة ، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تخفيض عدد العاملين بعد تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وطريقة سير العمل داخل كل إدارة.

كما تفقد الوزير مداخل ومخارج الوزارة وأماكن تواجد سيارات العاملين بها وحولها ، وبوابات دخول الموظفين، ومنظومة الشباك الواحد المخصص للاستفسار والشكوى، فضلا عن تفقد وحدة إصدار تراخيص العمل ، وصندوق الطوارئ ، وإدارة التمثيل الخارجي واخيراً مركز معلومات الوزارة الذي يعمل وفقا منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني للتسهيل على المواطنين.

شدد "سعفان" على أن تكون جميع سيارات العاملين خارج مبنى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات المجاور للوزارة ، مؤكدا ضرورة التزام العاملين الموجودين طبقا للإجراءات الاحترازية بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم الخدمة للمواطنين في المكان المخصص لذلك .

وأكد ضرورة الاهتمام بعمليات التعقيم والتطهير الشاملة لمبنى الوزارة  يوميا، وكذا الاهتمام بالحدائق والاشجار الموجودة داخلها، مشددا على ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين فى آن واحد.


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