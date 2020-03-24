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وزير الشئون الإسلامية السعودى: نلتزم بيوتنا ونتقرب إلى الله بطاعة ولى أمرنا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:01 ص
وزير الشئون الإسلامية السعودى: نلتزم بيوتنا ونتقرب إلى الله بطاعة ولى أمرنا الشيخ عبداللطيف ال الشيخ وزير الشئون الاسلامية السعودى
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الاسلامية السعودى، الالتزام بالمرسوم الملكى لخادم الحرمين الشريفين بالبقاء فى البيوت.

 

وقال آل الشيخ فى بيان له،:"سمعاً وطاعة لخادم الحرمين نلتزم بيوتنا ونتقرب إلى الله بطاعة ولي أمرنا والمحافظة على وطننا الغالي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، حمانا الله وإياكم من الأوبئة، وأدام على بلادنا نعمة الأمن والأمان وصرف عنا البلاء والوباء.

 

وحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيراً إلى أن العمل وفق الاجراءات التي تصدرها الجهات الرسمية مسئولية مجتمعية وواجب شرعي والتفريط يعرض للمرض والهلاك والأثم للمفرط، مؤكدا أن التفريط في اتخاذ الإجراءات ضد كورونا من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله.

 

وقال الوزير السعودى، فى بيان له، "أحث أخواني وأخواتي من المواطنين والمقيمين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، ومن أهمّها البقاء بالمنازل عملاً بالمسؤولية الواجبة شرعاً، وبين الوزير آل الشيخ أن التفريط في ذلك من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله، مضيفاً:" حمانا الله وإياكم من كل مكروه، وحفظ بلادنا من الأوبئة".

 

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية تشارك بمجموعة كبيرة من التغريدات الإرشادية والتوعوية ومقاطع الفيديو التي تتضمن أقوال العلماء في التعامل مع الوباء وفق مقتضيات الشرعية الإسلامية.

 

فيما شارك الوزير آل الشيخ بالهاشتاج #كلنا_مسؤول البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة #فايروس_كورونا، الذي بلغ الترند العالمي مساء اليوم عبر منصة تويتر بمشاركة أمراء ووزراء وقيادات ومسئولين وعموم الشعب السعودي، في إشارة للوعي المجتمعي لمنع انتشار فايروس كورونا .


الشئون الاسلاميه

السعوديه

حظر التجوال

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الكعبه

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