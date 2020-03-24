من جانبه، قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، قوله إن "الملا بارادار التقى بومبيو وأجرى الجانبان محادثات بشأن التنفيذ الأفضل لاتفاق السلام والإفراج الفوري عن السجناء حتى يتمكن الأفغان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع السياسي المستقبلي والسلام الدائم ووقف إطلاق النار".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن (واشنطن) ستقطع مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأفغانستان كرد فعل للمأزق السياسي المستمر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال بومبيو "إن واشنطن مستعدة لزيادة تخفيض مساعداتها لأفغانستان بمقدار مليار دولار إضافية العام المقبل".