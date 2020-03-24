بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع الزعيم السياسى لحركة طالبان، الملا عبد الغنى بارادار، التنفيذ الأفضل لاتفاق السلام، والتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع السياسى المستقبلى والسلام الدائم ووقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع الزعيم السياسي لطالبان، فى كابول وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء.
من جانبه، قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، قوله إن "الملا بارادار التقى بومبيو وأجرى الجانبان محادثات بشأن التنفيذ الأفضل لاتفاق السلام والإفراج الفوري عن السجناء حتى يتمكن الأفغان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع السياسي المستقبلي والسلام الدائم ووقف إطلاق النار".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن (واشنطن) ستقطع مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأفغانستان كرد فعل للمأزق السياسي المستمر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال بومبيو "إن واشنطن مستعدة لزيادة تخفيض مساعداتها لأفغانستان بمقدار مليار دولار إضافية العام المقبل".
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