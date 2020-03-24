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وزير التموين يقرر صرف حصة 5 أيام من الأقماح لتعزيز أرصدة المطاحن

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:23 م
وزير التموين يقرر صرف حصة 5 أيام من الأقماح لتعزيز أرصدة المطاحن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز

وجاء بقرار وزير التموين إنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد ، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية " قطاع عام و قطاع خاص " طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .

وأكد القرار أن شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت " تقوم بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التي صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل .

وتقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التي تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ، مع قيام المخابز بتدوير هذةالأرصدة والمحافظة عليها .

وشدد القرار على استمرار الصرف للمخابز بصفة يومية طبقا للنظام المعمول به حاليا.

قمح مخابز



 


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