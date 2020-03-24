وزيرة التضامن الاجتماعى: تطبيق علاوات أصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

ماجد تمراز

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل، ومن ثم سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

ومن جهة أخرى أوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعيى"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر، من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية، بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن الحكومة ستساهم بشكل كبير في تلك الأزمة، وأنه تم البدء في احتساب هذا الجزء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر، وتم فتح المجال لكل المصريين، لأن تلك اللحظات هي التي تحتاج إلى التكاتف من أجل الوطن، والفترة القادمة سيكون هناك قاعدة بيانات موثقة لتلك العمالة من أجل حساب نسبة العمل في مصر بشكل عام.