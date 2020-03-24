اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعى: تطبيق علاوات أصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:50 ص
وزيرة التضامن الاجتماعى: تطبيق علاوات أصحاب المعاشات أول يوليو المقبل وزيرة التضامن الاجتماعى
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل، ومن ثم سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

ومن جهة أخرى أوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعيى"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر، من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية، بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن الحكومة ستساهم بشكل كبير في تلك الأزمة، وأنه تم البدء في احتساب هذا الجزء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر، وتم فتح المجال لكل المصريين، لأن تلك اللحظات هي التي تحتاج إلى التكاتف من أجل الوطن، والفترة القادمة سيكون هناك قاعدة بيانات موثقة لتلك العمالة من أجل حساب نسبة العمل في مصر بشكل عام.

 


التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

المعاشات

علاوات

زياده المعاشات

العلاوات

العلاوات 5

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن الاجتماعى: نجل شقيق عجوز الشرقية تعهد برعايته

الإثنين، 16 مارس 2020 08:53 ص

سيدة تشكو من توقف معاش التضامن الاجتماعى بزعم سيارة لا تمتلكها

الجمعة، 06 مارس 2020 05:00 ص

تكريم الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى باحتفالية bt100

الثلاثاء، 03 مارس 2020 10:33 م

قارئ من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو توقف معاش التضامن الاجتماعى دون سبب

الثلاثاء، 03 مارس 2020 11:00 ص

وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حوارها مع "إكسترا نيوز": هناك مظاهر سلبية بالمجتمع المصرى لابد من تغييرها.. والرئيس السيسى أمر بمكافحة المخدرات بناء على دراسات وإحصائيات وتشجيع المواطنين على أن يكونوا أكثر إنتاجية

الإثنين، 02 مارس 2020 01:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة