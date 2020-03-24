هل سيصبح فيروس كورونا موسميا؟.. اعرف الإجابة

فاطمة ياسر

هل فيروس كورونا التاجي موسميا؟، سؤال ينتظر الكثير التعرف على إجاباته، حتي يشعرون بالطمأنينة حول انتهاء الفيروس التاجي كورونا، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة الإجابة وفقا لتقرير منشور عبر موقع "vox".

وأوضح التقرير أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الفيروسات أقل انتشارا خلال ارتفاع درجات الحرارة الطقس، وأيضا يقل تراكم الفيروسات علي الأسطح أيضا بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولكن ماذا عن فيروس كورونا التاجي؟

يقول ناثان جروبو، أخصائى الأوبئة فى كلية ييل للصحة العامة: "إن الجميع ينتظر بشغف التعرف على حقيقة اختفاء الفيروس التاجي كورونا خلال فصل الربيع والصيف، ولكن عند مجيء هذين الفصلين سنعرف إذا كان هذا الفيروس موسميا أم لا".

وأوضح التقرير أنه قبل أن تفرض الصين إغلاق دواخل وخوارج البلد، اكتشفوا أن الأماكن الأكثر برودة وجفافًا انتشر فيها الفيروس بشكل ملحوظ، وأيضا في الأماكن التي بها الطقس حارا، وهذا يعنى أن كورونا لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس.

وأضاف التقرير أن الدول ذات حرارة عالية انتشر بها الفيروس التاجي كورونا، كسنغافورة، وهذا يعني أن ارتفاع حرارة الطقس ليست المقياس علي التخلص من كورونا. وأكد العديد من العلماء والباحثين أنهم يتوقعون أن هذا الفيروس قد يكون معنا في السنوات القادمة.