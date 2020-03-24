اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل سيصبح فيروس كورونا موسميا؟.. اعرف الإجابة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:30 م
هل سيصبح فيروس كورونا موسميا؟.. اعرف الإجابة هل سيصبح كورونا فيروس موسيمي
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل فيروس كورونا التاجي موسميا؟، سؤال ينتظر الكثير التعرف على إجاباته، حتي يشعرون بالطمأنينة حول انتهاء الفيروس التاجي كورونا، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة الإجابة وفقا لتقرير منشور عبر موقع "vox".

وأوضح التقرير أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الفيروسات أقل انتشارا خلال ارتفاع درجات الحرارة الطقس، وأيضا يقل تراكم الفيروسات علي الأسطح أيضا بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولكن ماذا عن فيروس كورونا التاجي؟

يقول ناثان جروبو، أخصائى الأوبئة فى كلية ييل للصحة العامة: "إن الجميع ينتظر بشغف التعرف على حقيقة اختفاء الفيروس التاجي كورونا خلال فصل الربيع والصيف، ولكن عند مجيء هذين الفصلين سنعرف إذا كان هذا الفيروس موسميا أم لا".

وأوضح التقرير أنه قبل أن تفرض الصين إغلاق دواخل وخوارج البلد، اكتشفوا أن الأماكن الأكثر برودة وجفافًا انتشر فيها الفيروس بشكل ملحوظ، وأيضا في الأماكن التي بها الطقس حارا، وهذا يعنى أن كورونا لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس.

وأضاف التقرير أن الدول ذات حرارة عالية انتشر بها الفيروس التاجي كورونا، كسنغافورة، وهذا يعني أن ارتفاع حرارة الطقس ليست المقياس علي التخلص من كورونا. وأكد العديد من العلماء والباحثين أنهم يتوقعون أن هذا الفيروس قد يكون معنا في السنوات القادمة.


كورونا

فيروس كورونا

اخبار كورونا في مصر

هل سيصبح كورونا فيروس موسيمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة