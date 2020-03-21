اليوم السابع
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هل يزيد انتشار فيروس كورونا فى ظل تحذيرات الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة

السبت، 21 مارس 2020 04:41 م
هل يزيد انتشار فيروس كورونا فى ظل تحذيرات الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة انتشار فيروس كورونا أرشيفية
فاطمة ياسر

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من انخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس، ونصحت المواطنين بعد تخفيف ملابسهم تجنبا للتعرض للإصابة  لضعف الجهاز المناعي وزيادة فرص التعرض للمشاكل المرتبطة به، وخلال هذا التقرير سنتعرف هل يتسبب انخفاض درجات حرارة الطقس في زيادة انتشار فيروس كورنا التاجي أم لا؟..وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته الجريدة البريطانية "ديلي ميل"، وأيضا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أوضحت التقارير المنشورة أن فيروس كورونا لا يتأثر في ارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس، فهذا النوع من الفيروسات يتعايش في العديد من البلاد سواء كان طقسها جاف أو بارد أو حار، وهذا أتضح لنا جميعا في قوة انتشاره في بلاد مثل الإمارات والسعودية فهي بلاد طقسها حار، وأيضا في أوربا بالرغم من طقسها البارد.

وهنا يتم طرح سؤال هام وهو كيف يمكنا حماية أنفسنا من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، في ظل ارتفاع وانخفاض حرارة الطقس؟، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي ينصح بالقيام بها للحفاظ علي صحتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس كورونا، ومنها:

-غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-استخدام مواد التعقيم الموصي بها كالكلور والكحل.

-تغطية الفم والأنف بالكمامات أو بالمناديل الورقية، ثم الإلقاء بها في القمامة فور الرجوع  إلى المنزل.

-تجنب حك العين أو الأنف أو الفم قبل تنظيف اليدين.

-تجنب المخالطة القريبة بالأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية.


فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا في تقلبات الطقس

تقلبات الطقس وفيروس كورونا

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