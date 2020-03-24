اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وترى بالعين المجردة..

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:00 ص
"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى "نجوم الجبار" تنحرف غرباً
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إن الراصد للسماء فى مصر والوطن العربى فى هذا الوقت من السنة أواخر شهر مارس سيلاحظ أن مجموعة نجوم الجبار أو كما تعرف أيضا "الجوزاء أو اورايون" قد انحرفت ظاهريا نحو الغرب عند رصدها بعد غروب الشمس وبداية الليل، بمعنى آخر تظهر تقترب من موقع غروب الشمس فى كل ليلة. 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن انحراف مجموعة نجوم الجبار ومعظم النجوم غربا باستثناء النجوم قرب نجم القطب الشمالى خلال الفصول هو بسبب حركة الأرض فى مدارها حول الشمس ، فحركة الأرض فى مدارها يتسبب فى جعل سماء الليل تنحرف بشكل دراماتيكى عبر مجرتنا درب التبانة

ويمكن للمهتمين التأكد من ذلك بمراقبة المجموعات النجمية كل ليلة فى نفس الوقت بالعين المجردة

ورصد بالتزامن مع الليلة الأولى من فصل الربيع 2020 فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية ظهور الشفق القطبى بسماء جزيرة "سينجا" فى النرويج، حيث شوهدت تتراقص فى قبة السماء قبل حلول ظلمة الليل.

فمن المعروف بأن أضواء الشفق القطبى علاقتها وطيدة بالاعتدال. ففى هذا الوقت من العام ، يمكن أن يرتبط المجال المغناطيسى بين الكواكب بالمجال المغناطيسى للأرض ، ما يفتح شقوق مؤقته فى الغلاف المغناطيسى لكوكبنا تتدفق خلالها الرياح الشمسية التى تشعل الشفق القطبى - لذلك لا يلزم وجود عاصفة جيومغناطيسية .

 


الفلك

نجوم الجبار

البحوث الفلكيه

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة